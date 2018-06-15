Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штат Иллинойс объявил 2018 г. годом памяти жертв Голодомора-геноцида

Пятница, 15 июня 2018, 07:09

Американский штат Иллинойс объявил 2018 год годом памяти жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 гг.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018 год годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, искусственно вызванного советской властью", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Палате представителей Конгресса США представлена ​​резолюция в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

В документе отмечается, что события 1932-1933 гг. в Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена ​​против украинского народа и была геноцидом.

По данным посольства, на сегодня Голодомор признан геноцидом в 11 американских штатах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: голодоморСШАгеноцид
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
голодомор
Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом народа Украины
Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Мы целую жизнь по нему ходили!Как самый длинный деревянный мост Украины спасал людей во время Голодомора
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: