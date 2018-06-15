Штат Иллинойс объявил 2018 г. годом памяти жертв Голодомора-геноцида

Американский штат Иллинойс объявил 2018 год годом памяти жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 гг.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018 год годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, искусственно вызванного советской властью", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Палате представителей Конгресса США представлена ​​резолюция в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

В документе отмечается, что события 1932-1933 гг. в Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена ​​против украинского народа и была геноцидом.

По данным посольства, на сегодня Голодомор признан геноцидом в 11 американских штатах.