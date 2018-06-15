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ООС: На всій лінії зіткнення тривають інтенсивні бої, є втрати з обох сторін

П'ятниця, 15 червня 2018, 07:43
ООС: На всій лінії зіткнення тривають інтенсивні бої, є втрати з обох сторін

Упродовж минулої доби, російсько-окупаційні війська 33 рази вдавалися до прицільного вогню по позиціях Об’єднаних сил на всій лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

14 червня на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії. Із 33 обстрілів позицій українських захисників, 15 були здійснені забороненими Мінськими домовленостями мінометами калібрів 120  і 82 мм та 5 разів артилерією калібру 122 мм.

На луганському напрямку бої не припиняються поблизу селищ Новотошківське та Оріхове.

На горлівському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське та Південне.

На донецькому напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новотроїцьке та Богданівка.

На маріупольському напрямку інтенсивні бої тривали в районах населених пунктів Водяне та Лебединське.

"Підрозділи Об'єднаних сил надійно утримували рубежі, давали гідну відсіч ворогові та примусили його зупинити провокаційні обстріли", - повідомляють українські військові.

Під час бойових дій минулої доби 2 військовослужбовця Об’єднаних сил загинули, 6 отримали поранення та були госпіталізовані.

За даними розвідки, упродовж 14 червня, 12 окупантів було знищено та 10 поранено.

Теми: ООСбойові дії
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