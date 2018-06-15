ООС: На всей линии соприкосновения идут интенсивные бои, есть потери с обеих сторон

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Пятница, 15 июня 2018, 07:43

За прошедшие сутки, российско-оккупационные войска 33 раза осуществляли прицельные обстрелы позиций Объединенных сил на всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

14 июня на всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Из 33 обстрелов позиций украинских защитников, 15 были осуществлены запрещенными Минскими договоренностями минометами калибров 120 и 82 мм и 5 раз артиллерией калибра 122 мм.

На луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово.

На горловском направлении наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное.

На донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка.

На мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский.

"Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы", - сообщают украинские военные.

Во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы.

По данным разведки, в течении 14 июня, 12 оккупантов были уничтожены и 10 получили ранения.

Темы: ООС боевые действия
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