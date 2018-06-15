ООС: На всей линии соприкосновения идут интенсивные бои, есть потери с обеих сторон
За прошедшие сутки, российско-оккупационные войска 33 раза осуществляли прицельные обстрелы позиций Объединенных сил на всей линии соприкосновения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
14 июня на всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Из 33 обстрелов позиций украинских защитников, 15 были осуществлены запрещенными Минскими договоренностями минометами калибров 120 и 82 мм и 5 раз артиллерией калибра 122 мм.
На луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово.
На горловском направлении наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное.
На донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка.
На мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский.
"Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы", - сообщают украинские военные.
Во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы.
По данным разведки, в течении 14 июня, 12 оккупантов были уничтожены и 10 получили ранения.