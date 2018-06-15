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Перед Тимошенко роздягнувся чоловік

П'ятниця, 15 червня 2018, 10:48
Перед Тимошенко роздягнувся чоловік

Під час виступу лідерки фракції ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко невідомий чоловік вийшов на сцену та вручив їй букет, а потім роздягнувся до пояса.

Це сталося під час програмного виступу на форумі "Новий курс України", повідомив у Twitter кореспондент "Української правди" Роман Кравець.

За його словами, чоловіка ніхто не намагався затримати.

Також кореспондент "Української правди" Роман Романюк підкреслив, що після виходу накачаного юнака на сцену Тимошенко сказала: "це експромт, але він пожвавить наш форум".

Проте стрілка на спині у чоловіка була направлена "вниз".

"Курс Тимошенко - до низу, а не вверх", - передав слова чоловіка, який оголився перед леді Ю, кореспондент УП.

 

Зазначимо, що на форумі присутній і чоловік Тимошенко.

Читайте також: Юля без коси. Як Тимошенко шукає нового виборця

 
 
 

Українська правда

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Теми: Тимошенковибори
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