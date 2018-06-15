Перед Тимошенко разделся мужчина

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Пятница, 15 июня 2018, 10:48

Во время выступления лидера фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко неизвестный мужчина вышел на сцену и вручил ей букет после чего разделся до пояса.

Это произошло во время программного выступления на форуме "Новый курс Украины", сообщил в Twitter корреспондент "Украинской правды" Роман Кравец.

По его словам, мужчину никто не пытался задержать.

Также корреспондент "Украинской правды" Роман Романюк отметил, что после выхода накачанного парня на сцену, Тимошенко сказала: "это экспромт, но он оживит наш форум".

Однако стрелка на спине у мужчины была направлена ​​"вниз".

"Курс Тимошенко - вниз, а не вверх", - передал слова мужчины, который обнажился перед леди Ю, корреспондент УП.

 

Отметим, что на форуме присутствует и муж Тимошенко.

 
 
 

Украинская правда
Темы: Тимошенко виборы
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