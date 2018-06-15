Тимошенко хоче запровадити парламентську форму правління

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про необхідність запровадити в Україні парламентську форму правління канцлерського типу.

Про це вона сказала під час виступу на форумі "Новий курс України" у Києві, 15 червня.

За її словами, всі успішні країни світу мають парламентську форму правління, а президентські мають багато недоліків.

Вона представила таблицю, де зазначила, що проаналізувала 30 найуспішніших країн світу і більшість із них саме парламентського типу, а найбідніші - президентського.

"Тому хочу запропонувати парламентську форму правління канцлерського типу", - сказала Тимошенко.

Крім того вона зазначила, що парламент має перейти на біометричне голосування.

"Ось питають, а якщо у депутата немає пальців? Ну...проголосує чимось іншим", - сказала лідерка "Батьківщини".

Вона додала, що весь світ сміється з України, яка досі не перейшла на біометричне голосування.

Перед цим вона розповіла про необхідність створити в Україні громадські асоціації, які будуть поділені за профілем і матимуть певні повноваження.

"Перша пропозиція - створити на конституційному рівні громадські асоціації. У нас працюють тисячі інтелектуальних команд, але вони недоступні. Вони не можуть впливати на реальні процеси управління держави", - заявила політик.

Вона пояснила, що пропонує наділити їх сильним і впливовим статусом, який починається з розширення права законодавчої ініціативи.

Зокрема, ці громадські асоціації зможуть не лише подавати пропозиції до парламенту щодо певних законів, а і зможуть мати "вето уваги", тобто зможуть на 10 днів заблокувати ухвалення певних законопроектів і пропонувати свої ідеї, які мають бути обговорені у комітетах.

При цьому Тимошенко зазначила, що Верховна Рада зможе ухвалити закон навіть якщо і не домовляться потім із ініціаторами змін.

Також вона хоче, щоб такі асоціації мали право надавати кадрові пропозиції.

"Другий орган, який буде робити сильним громадянське суспільство, як друга палата парламенту, це Національна асамблея самоврядності", - сказала лідерка партії.

"Вона створюється на одну третину з голів асоціацій, про яких я говорила, а дві інші третини - з моральних та духовних лідерів", - пояснила вона.

За її словами, така Національна асамблея самоврядності вирішить безліч питань в країні, зокрема вона "буде колективним президентом" та арбітром у парламентській формі управління.

Цьому органу Тимошенко пропонує надати пряме право вето, право законодавчої ініціативи та можливість призначати голову Центральної виборчої комісії, державного бюро розслідувань та інших керівників.

Також саме цій Національній асамблеї вона хоче надати право нагороджувати від імені держави.

Ще одне нововведення, яке політик пропонує ввести в Україні, це можливість проводити всенародний референдум, якщо народ у країні хоче провести дострокові перевибори до парламенту.

А також надати громадянам право пропонувати свої закони.

"Це може бути у вигляді петицій. Наприклад, якщо така петиція набере тисячу лайків, то парламент може обговорити її", - сказала Тимошенко.

Вона звернулася до залу з питанням, хто підтримує таку її ідею, але присутні не особливо відреагували.

Тимошенко додала, що розраховувала на таку реакцію.

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