Тимошенко хочет ввести парламентскую форму правления
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости ввести в Украине парламентскую форму правления канцлерского типа.
Об этом она сказала во время выступления на форуме "Новый курс Украины" в Киеве, 15 июня.
По ее словам, все успешные страны мира имеют парламентскую форму правления, а президентские имеют много недостатков.
Она представила таблицу, где отметила, что проанализировала 30 самых успешных стран мира и большинство из них именно парламентского типа, а самые бедные - президентского.
"Поэтому хочу предложить парламентскую форму правления канцлерского типа", - сказала Тимошенко.
Кроме того, она отметила, что парламент должен перейти на биометрическое голосование.
"Вот спрашивают, а если у депутата нет пальцев? Ну ... проголосует чем-то другим", - сказала лидер "Батькивщины".
Она добавила, что весь мир смеется над Украиной, которая до сих пор не перешла на биометрическое голосование.
Перед этим она рассказала о необходимости создать в Украине общественные ассоциации, которые будут разделены по профилю и иметь определенные полномочия.
"Первое предложение - создать на конституционном уровне общественные ассоциации. У нас работают тысячи интеллектуальных команд, но они недоступны. Они не могут влиять на реальные процессы управления государства", - заявила политик.
Она пояснила, что предлагает наделить их сильным и влиятельным статусом, который начинается с расширения права законодательной инициативы.
В частности, эти общественные ассоциации смогут не только подавать предложения в парламент по определенным законам, а и смогут иметь "вето внимания", то есть смогут на 10 дней заблокировать принятие определенных законопроектов и предлагать свои идеи, которые должны быть обсуждены в комитетах.
При этом Тимошенко отметила, что Верховная Рада сможет принять закон даже если и не договорятся затем с инициаторами изменений.
Также она хочет, чтобы такие ассоциации имели право давать кадровые предложения.
"Второй орган, который будет делать сильным гражданское общество, как вторая палата парламента, это Национальная ассамблея самоуправления", - сказала лидер партии.
"Она создается на одну треть из глав ассоциаций, о которых я говорила, а две другие трети - из моральным и духовных лидеров", - пояснила она.
По ее словам, такая Национальная ассамблея самоуправления решит множество вопросов в стране, в частности, она "будет коллективным президентом" и арбитром в парламентской форме управления.
Этому органу Тимошенко предлагает предоставить прямое право вето, право законодательной инициативы и возможность назначать главу Центральной избирательной комиссии, Государственного бюро расследований и других руководителей.
Также именно этой Национальной ассамблеи она хочет предоставить право награждать от имени государства.
Еще одно новшество, которое политик предлагает ввести в Украине, это возможность проводить всенародный референдум, если народ в стране хочет провести досрочные перевыборы в парламент.
А также предоставить гражданам право предлагать свои законы.
"Это может быть в виде петиций. Например, если такая петиция наберет тысячу лайков, то парламент может обсудить ее", - сказала Тимошенко.
Она обратилась к залу с вопросом, кто поддерживает такую идею, но присутствуют не особо отреагировали.
Тимошенко добавила, что рассчитывала на такую реакцию.
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