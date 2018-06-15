Тимошенко хочет ввести парламентскую форму правления

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости ввести в Украине парламентскую форму правления канцлерского типа.

Об этом она сказала во время выступления на форуме "Новый курс Украины" в Киеве, 15 июня.

По ее словам, все успешные страны мира имеют парламентскую форму правления, а президентские имеют много недостатков.

Она представила таблицу, где отметила, что проанализировала 30 самых успешных стран мира и большинство из них именно парламентского типа, а самые бедные - президентского.

"Поэтому хочу предложить парламентскую форму правления канцлерского типа", - сказала Тимошенко.

Кроме того, она отметила, что парламент должен перейти на биометрическое голосование.

"Вот спрашивают, а если у депутата нет пальцев? Ну ... проголосует чем-то другим", - сказала лидер "Батькивщины".

Она добавила, что весь мир смеется над Украиной, которая до сих пор не перешла на биометрическое голосование.

Перед этим она рассказала о необходимости создать в Украине общественные ассоциации, которые будут разделены по профилю и иметь определенные полномочия.

"Первое предложение - создать на конституционном уровне общественные ассоциации. У нас работают тысячи интеллектуальных команд, но они недоступны. Они не могут влиять на реальные процессы управления государства", - заявила политик.

Она пояснила, что предлагает наделить их сильным и влиятельным статусом, который начинается с расширения права законодательной инициативы.

В частности, эти общественные ассоциации смогут не только подавать предложения в парламент по определенным законам, а и смогут иметь "вето внимания", то есть смогут на 10 дней заблокировать принятие определенных законопроектов и предлагать свои идеи, которые должны быть обсуждены в комитетах.

При этом Тимошенко отметила, что Верховная Рада сможет принять закон даже если и не договорятся затем с инициаторами изменений.

Также она хочет, чтобы такие ассоциации имели право давать кадровые предложения.

"Второй орган, который будет делать сильным гражданское общество, как вторая палата парламента, это Национальная ассамблея самоуправления", - сказала лидер партии.

"Она создается на одну треть из глав ассоциаций, о которых я говорила, а две другие трети - из моральным и духовных лидеров", - пояснила она.

По ее словам, такая Национальная ассамблея самоуправления решит множество вопросов в стране, в частности, она "будет коллективным президентом" и арбитром в парламентской форме управления.

Этому органу Тимошенко предлагает предоставить прямое право вето, право законодательной инициативы и возможность назначать главу Центральной избирательной комиссии, Государственного бюро расследований и других руководителей.

Также именно этой Национальной ассамблеи она хочет предоставить право награждать от имени государства.

Еще одно новшество, которое политик предлагает ввести в Украине, это возможность проводить всенародный референдум, если народ в стране хочет провести досрочные перевыборы в парламент.

А также предоставить гражданам право предлагать свои законы.

"Это может быть в виде петиций. Например, если такая петиция наберет тысячу лайков, то парламент может обсудить ее", - сказала Тимошенко.

Она обратилась к залу с вопросом, кто поддерживает такую ​​идею, но присутствуют не особо отреагировали.

Тимошенко добавила, что рассчитывала на такую ​​реакцию.

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