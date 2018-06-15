Денісова: Переговори щодо візитів до політв'язнів зайшли в глухий кут

Переговори щодо візитів омбудсмена Людмили Денісової до українських політв'язнів на території Російської Федерації зайшли в глухий кут.



Про це сама Денісова повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна".



За словами омбудсмена, їй у досить жорсткій формі, практично без будь-яких пояснень сказали, що не допустять зустрічі з Олегом Сенцовим.



"Він російський громадянин і ви не маєте права зустрічатися з російським громадянином", - заявив Денисовій начальник управління виконання покарання в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.



Він також відмовився консультуватися з Москвою і категорично попросив українську делегацію покинути територію колонії.



На питання, як почувається Сенцов, тому що надходить суперечлива інформація. У тому числі є інформація, що він у важкому стані, начальник управління виконання покарання заявив, що не буде це коментувати.



Денісова зазначила, що досі знаходиться біля колонії і намагається домогтися візиту до Сенцова, але поки безуспішно.



"Я так зрозуміла, що наші переговори з Москальковою (омбудсмен РФ -ред.) зайшли в глухий кут. Тому що вона наполягає на тому, щоб завтра ми почали з нею візит в Омську, а потім вона поїде в Херсон до Вишинського. А потім десь там після 22 червня, що не факт, можливо дадуть зустрітися з Сенцовим", – каже омбудсмен.



Денісова підкреслила, що це категорично не влаштовує українську сторону.



Москалькова ж заявила, що уповноважений з прав людини Ямало-Ненецькому округу РФ був у Сенцова 5 червня.



"Тоді Сенцову почали ставити крапельниці. Нас запевняють, що почувався чудово, був у доброму гуморі", - говорить Денісова.



Але вона підкреслила, що з того моменту пройшло вже 10 днів: "Сьогодні 15 червня ніхто не дає ніякої інформації".



За словами Денісової, по іншому списку переговори теж зайшли в глухий кут.



"Я так не готова співпрацювати з уповноваженою, яка не працює ні на паритетних засадах, ні на синхронних, ні на тому, щоб ми все-таки рухалися до обміну політв'язнями", - підкреслила вона.



Денісова каже, що рішення ухвалюються не Москальковою, а "на найвищому рівні однією людиною".



"Я так думаю, що нам ніхто не дозволить візит (до Сенцова)", – припустила вона.



Денісова зазначила, що в такому випадку делегація буде летіти до Москви, щоб домагатися відвідування Сенцова.



За її словами, візит до журналіста Романа Сущенка та політв'язню Миколи Карпюка 14 червня також не відбувся, - його перенесли на інші дні.

Денісова в п'ятницю прибула в російську колонію на Ямалі, де знаходиться незаконно засуджений Росією український режисер Олег Сенцов. 14 червня на переговорах в Росії вона наполягала на відвідуванні українця найближчим часом і виступила проти пропозиції здійснити до нього візит після 22 червня.



Сенцов голодує 33 день в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь".



Він вимагає відпустити всіх українців, які утримуються в РФ.

Російська сторона заявляла, що після 30-го дня голодування може застосувати до Сенцова примусове харчування.

14 червня відомий американський письменник Стівен Кінг закликав звільнити українського політв’язня в Росії режисера Олега Сенцова.

"Сьогодні перший день Чемпіонату світу з футболу і 32 день голодування Олега Сенцова. Приєднуйтесь до мене і ПЕН-центру із закликами до звільнення цього українського режисера, несправедливо ув'язненого в Росії. Час спливає, і він може померти за свої погляди", - написав він у Твіттері.