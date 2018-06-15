Денісова: Переговори щодо візитів до політв'язнів зайшли в глухий кут
Переговори щодо візитів омбудсмена Людмили Денісової до українських політв'язнів на території Російської Федерації зайшли в глухий кут.
Про це сама Денісова повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна".
За словами омбудсмена, їй у досить жорсткій формі, практично без будь-яких пояснень сказали, що не допустять зустрічі з Олегом Сенцовим.
"Він російський громадянин і ви не маєте права зустрічатися з російським громадянином", - заявив Денисовій начальник управління виконання покарання в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
Він також відмовився консультуватися з Москвою і категорично попросив українську делегацію покинути територію колонії.
На питання, як почувається Сенцов, тому що надходить суперечлива інформація. У тому числі є інформація, що він у важкому стані, начальник управління виконання покарання заявив, що не буде це коментувати.
Денісова зазначила, що досі знаходиться біля колонії і намагається домогтися візиту до Сенцова, але поки безуспішно.
"Я так зрозуміла, що наші переговори з Москальковою (омбудсмен РФ -ред.) зайшли в глухий кут. Тому що вона наполягає на тому, щоб завтра ми почали з нею візит в Омську, а потім вона поїде в Херсон до Вишинського. А потім десь там після 22 червня, що не факт, можливо дадуть зустрітися з Сенцовим", – каже омбудсмен.
Денісова підкреслила, що це категорично не влаштовує українську сторону.
Москалькова ж заявила, що уповноважений з прав людини Ямало-Ненецькому округу РФ був у Сенцова 5 червня.
"Тоді Сенцову почали ставити крапельниці. Нас запевняють, що почувався чудово, був у доброму гуморі", - говорить Денісова.
Але вона підкреслила, що з того моменту пройшло вже 10 днів: "Сьогодні 15 червня ніхто не дає ніякої інформації".
За словами Денісової, по іншому списку переговори теж зайшли в глухий кут.
"Я так не готова співпрацювати з уповноваженою, яка не працює ні на паритетних засадах, ні на синхронних, ні на тому, щоб ми все-таки рухалися до обміну політв'язнями", - підкреслила вона.
Денісова каже, що рішення ухвалюються не Москальковою, а "на найвищому рівні однією людиною".
"Я так думаю, що нам ніхто не дозволить візит (до Сенцова)", – припустила вона.
Денісова зазначила, що в такому випадку делегація буде летіти до Москви, щоб домагатися відвідування Сенцова.
За її словами, візит до журналіста Романа Сущенка та політв'язню Миколи Карпюка 14 червня також не відбувся, - його перенесли на інші дні.
Денісова в п'ятницю прибула в російську колонію на Ямалі, де знаходиться незаконно засуджений Росією український режисер Олег Сенцов. 14 червня на переговорах в Росії вона наполягала на відвідуванні українця найближчим часом і виступила проти пропозиції здійснити до нього візит після 22 червня.
Сенцов голодує 33 день в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь".
Він вимагає відпустити всіх українців, які утримуються в РФ.
Російська сторона заявляла, що після 30-го дня голодування може застосувати до Сенцова примусове харчування.
14 червня відомий американський письменник Стівен Кінг закликав звільнити українського політв’язня в Росії режисера Олега Сенцова.
"Сьогодні перший день Чемпіонату світу з футболу і 32 день голодування Олега Сенцова. Приєднуйтесь до мене і ПЕН-центру із закликами до звільнення цього українського режисера, несправедливо ув'язненого в Росії. Час спливає, і він може померти за свої погляди", - написав він у Твіттері.