Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова: Час спливає

Відомий американський письменник Стівен Кінг закликав звільнити українського політв’язня в Росії режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії.

Про це він повідомив у своєму Twitter 15 червня.

"Сьогодні перший день Чемпіонату світу з футболу і 32 день голодування Олега Сенцова. Приєднуйтесь до мене і ПЕН-центру із закликами до звільнення цього українського режисера, несправедливо ув'язненого в Росії. Час спливає, і він може померти за свої погляди", - написав він.

Як повідомлялося, раніше європарламентарі, українські та зарубіжні письменники, журналісти, діячі культури, режисери, актори, правозахисники підписали петицію із закликом до світових лідерів не відвідувати футбольний Чемпіонат світу в Росії, поки влада Кремля не звільнить всіх українських політв'язнів.

14 травня ув'язнений український кінорежисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою "звільнити всіх українських політичних в'язнів, які перебувають на території Російської Федерації". Наразі нараховують 70 таких ув'язнених.

7 червня Американський ПЕН-центр написав про Сенцова Путіну і главі ФІФА.

Свої підписи під листом поставили 48 осіб, в тому числі письменники Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушді, Джонатан Франзен, Маргарет Етвуд, Пол Остер, співачка Патті Сміт, композитор Стівен Сондхайма і інші.