Денисова: Переговоры о визитах к политзаключенным зашли в тупик

Переговоры по визитах омбудсмена Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным на территории Российской Федерации зашли в тупик.

Об этом сама Денисова сообщила в эфире телеканала "112 Украина".

По словам омбудсмена, ей в достаточно жесткой форме, практически без каких-либо объяснений сказали, что не допустят встречи с Олегом Сенцовым.

"Он российский гражданин и вы не имеете права встречаться с российским гражданином", – заявил Денисовой начальник управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком автономном округе.

Он также отказался консультироваться с Москвой и категорически попросил украинскую делегацию покинуть территорию колонии.

На вопрос, как чувствует себя Сенцов, потому что поступает разноречивая информация. В том числе есть информация, что он в тяжелом состоянии, начальник управления исполнения наказания заявил, что не будет это комментировать.

Денисова отметила, что до сих пор находится возле колонии и пытается добиться визита к Сенцову, но пока безуспешно.

"Я так поняла, что наши переговоры с Москальковой (омбудсмен РФ -ред.) зашли в тупик. Потому что она настаивает на том, чтобы завтра мы начали с ней визит в Омске, а потом она поедет в Херсон к Вышинскому. А потом где-то там после 22 июня, что не факт, может быть дадут встретиться с Сенцовым", – говорит омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что это категорически не устраивает украинскую сторону.

Москалькова же заявила, что уполномоченный по правам человека Ямало-Ненцого округа РФ был у Сенцова 5 июня.

"Тогда Сенцову начали ставить поддерживающие капельницы. Нас уверяют, что чувствовал он себя прекрасно, был в хорошем настроении", – говорить Денисова.

Но она подчеркнула, что с того момента прошло уже 10 дней: "Сегодня 15 июня никто не дает никакой информации".

По словам Денисовой, по другому списку переговоры тоже зашли в тупик.

"Я так не готова сотрудничать с уполномоченной, которая не работает ни на паритетных основах, ни на синхронных, ни на том, чтобы мы все-таки двигались к обмену политзаключенными", – подчеркнула она.

Денисова говорит, что решения принимаются не Москальковой, а "на высшем уровне одним человеком".

"Я так думаю, что нам никто не разрешит визит (к Сенцову)", – предположила она.

Денисова отметила, что в таком случае делегация будет лететь в Москву, чтобы добиваться посещение Сенцова.

По ее словам, визит к журналисту Роману Сущенко и политзаключенному Николаю Карпюку 14 июня также не состоялся, – его перенесли на другие дни.

Денисова в пятницу прибыла в российскую колонию на Ямале, где находится незаконно осужденый Россией украинский режиссер Олег Сенцов. 14 июня на переговорах в России она настаивала на посещении украинца в ближайшее время и выступила против предложения осуществить к нему визит после 22 июня.



Сенцов голодает 33 день в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".



Он требует отпустить всех украинцев, которых удерживает Россия.



Российская сторона заявляла, что после 30-го дня голодания может применить к Сенцову принудительное питание.

14 июня известный американский писатель Стивен Кинг призвал освободить украинского политзаключенного в России режиссера Олега Сенцова.



"Сегодня первый день Чемпионата мира по футболу и 32 день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и ПЕН-центру с призывами к освобождению этого украинского режиссера, несправедливо заключенного в России. Время идет, и он может умереть за свои взгляды", - написал он в Твиттере.