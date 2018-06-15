МЗС про заяви Трампа про "російський Крим": Ми не будемо реагувати

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не буде реагувати на заяву президента США Дональда Трампа про "російський Крим".

Про це повідомила в п'ятницю журналістам прес-секретар МЗС Мар'яна Беца, передає "112 Україна".

За її словами, Україна на плітки не реагує.

"Ми не будемо реагувати. По-перше, ми ніколи не реагуємо на плітки. Мені відомо, що Білий дім не відреагував, сказавши, що ця інформація відсутня у них", - сказала Беца.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив лідерам "Великої сімки", що Крим є російським, тому що всі, хто живе на півострові, говорять російською.

Президент США Дональд Трамп розповів, що чверть розмов на саміті "Великої сімки" у Квебеку була присвячена Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед вильотом на саміт G7 підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу.

Дональд Трамп також звинуватив адміністрацію Барака Обами у тому, що це вона дозволила Росії анексувати Крим.