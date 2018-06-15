Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД о заявлениях Трампа о "российском Крыме": Мы не будем реагировать

Пятница, 15 июня 2018, 13:24

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина не будет реагировать на заявление президента США Дональда Трампа о "российском Крыме".

Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь МИД Марьяна Беца , передает "112 Украина".

По ее словам,  Украина на сплетни не реагирует.

"Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них", - сказала Беца.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что четверть разговоров на саммите "Большой семерки" в Квебеке была посвящена России.

Напомним, президент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит G7 поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

Дональд Трамп также обвинил администрацию Барака Обамы в том, что это она позволила России аннексировать Крым.

Украинская правда
Темы: МИДКрымСШАТрампРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
МИД
В Сеуле задержали украинского дипломата из-за дебоша в баре. Его возвращают в Украину
Молдова высылает 45 человек из посольства РФ, штат сокращен почти на 60 человек
"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: