МИД о заявлениях Трампа о "российском Крыме": Мы не будем реагировать

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина не будет реагировать на заявление президента США Дональда Трампа о "российском Крыме".

Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь МИД Марьяна Беца , передает "112 Украина".

По ее словам, Украина на сплетни не реагирует.

"Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них", - сказала Беца.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что четверть разговоров на саммите "Большой семерки" в Квебеке была посвящена России.

Напомним, президент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит G7 поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

Дональд Трамп также обвинил администрацию Барака Обамы в том, что это она позволила России аннексировать Крым.