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За три роки на Донбасі було майже 850 тисяч порушень тиші – ОБСЕ

П'ятниця, 15 червня 2018, 13:59

На Донбасі з вересня 2015 року спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні зафіксували 846 тисяч 649 випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александер Хуг.

"Минулого спостерігачі зафіксували близько 9 тис. випадків порушення режиму припинення вогню. Всього з початку нашого моніторингу, з вересня 2015 року ми зафіксували 846 тисяч 649 випадків", - сказав Хуг.

За його словами в період з 2015 року було випущено 846 тисяч куль, мінометних мін та артилерійських снарядів, багато - в житлових районах або біля них

"У багатьох випадках вони були випущені з озброєння, яке згідно Мінським домовленостями повинно було бути відведено", - підкреслив Хуг.

Він зазначив, що сторони не виконують домовленості про засоби з розмінування територій та розведення сил.

"Минулого тижня поранення отримали ще 9 цивільних осіб, таким чином, загальна кількість поранених за цей рік становить 109 осіб і 29 загиблих", - сказав він.

Хуг повідомив, що 5 червня БПЛА ОБСЕ зафіксував 3 гаубиці калібром 122-мм в районі Софіївки, всього в 6-ти км від лінії розмежування, де такого озброєння бути не повинно.

Також 7 червня місія зафіксувала БМП, заховану серед дерев на підконтрольній Києву ділянці, де заборонена присутність військових і озброєння.

Під час брифінгу він продемонстрував фото території біля населеного пункту Доломітне, де видно 3 протитанкові міни на підконтрольній Києву території і 500 мін - на території бойовиків.

Хуг також підкреслив важливість Донецької фільтрувальної станції, робота якої відновила водопостачання в населені пункти на Донбасі.

13 червня в ОБСЄ заявили, що один із бойовиків окупованих районів Донецької області, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, кинув у спостерігачів молоток.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбас
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