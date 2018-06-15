Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За три года на Донбассе было почти 850 тысяч нарушений тишины – ОБСЕ

Пятница, 15 июня 2018, 13:59

На Донбассе с сентября 2015 года наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали 846 тысяч 649 случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"В прошлом наблюдатели зафиксировали около 9 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня. Всего с начала нашего мониторинга, с сентября 2015 года мы зафиксировали 846 тысяч 649 случаев", - сказал Хуг.

По его словам в период с 2015 года было выпущено 846 тысяч пуль, минометных мин и артиллерийских снарядов, много - в жилых районах или у них.

"Во многих случаях они были выпущены из вооружения, которое согласно Минским договоренностям должно было быть отведено", - подчеркнул Хуг.

Он отметил, что стороны не выполняют договоренности о средствах по разминированию территорий и разведения сил.

"На прошлой неделе ранения получили еще 9 гражданских лиц, таким образом, общее количество раненых за этот год составляет 109 человек и 29 погибших", - сказал он.

Хуг сообщил, что 5 июня БПЛА ОБСЕ зафиксировал 3 гаубицы калибром 122-мм в районе Софиевки, всего в 6-ти км от линии разграничения, где такого вооружения быть не должно.

Также 7 июня миссия зафиксировала БМП, спрятанную среди деревьев на подконтрольном Киеву участке, где не допускается присутствие военных и вооружения.

Во время брифинга он продемонстрировал фото территории возле населенного пункта Доломитное, где видно 3 противотанковые мины на подконтрольной Киеву территории и 500 мин - на территории боевиков.

Хуг также подчеркнул важность Донецкой фильтровальной станции, работа которой возобновила водоснабжение в населенные пункты на Донбассе.

13 июня в ОБСЕ заявили, что один из боевиков оккупированных районов Донецкой области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил в наблюдателей молоток.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ОБСЕДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: