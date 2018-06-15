На Донбассе с сентября 2015 года наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали 846 тысяч 649 случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"В прошлом наблюдатели зафиксировали около 9 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня. Всего с начала нашего мониторинга, с сентября 2015 года мы зафиксировали 846 тысяч 649 случаев", - сказал Хуг.

По его словам в период с 2015 года было выпущено 846 тысяч пуль, минометных мин и артиллерийских снарядов, много - в жилых районах или у них.

"Во многих случаях они были выпущены из вооружения, которое согласно Минским договоренностям должно было быть отведено", - подчеркнул Хуг.

Он отметил, что стороны не выполняют договоренности о средствах по разминированию территорий и разведения сил.

"На прошлой неделе ранения получили еще 9 гражданских лиц, таким образом, общее количество раненых за этот год составляет 109 человек и 29 погибших", - сказал он.

Хуг сообщил, что 5 июня БПЛА ОБСЕ зафиксировал 3 гаубицы калибром 122-мм в районе Софиевки, всего в 6-ти км от линии разграничения, где такого вооружения быть не должно.

Также 7 июня миссия зафиксировала БМП, спрятанную среди деревьев на подконтрольном Киеву участке, где не допускается присутствие военных и вооружения.

Во время брифинга он продемонстрировал фото территории возле населенного пункта Доломитное, где видно 3 противотанковые мины на подконтрольной Киеву территории и 500 мин - на территории боевиков.

Хуг также подчеркнул важность Донецкой фильтровальной станции, работа которой возобновила водоснабжение в населенные пункты на Донбассе.

13 июня в ОБСЕ заявили, что один из боевиков оккупированных районов Донецкой области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил в наблюдателей молоток.