Рапорт щодо п’яного російського консула передали в МЗС
П'ятниця, 15 червня 2018, 14:30
Поліція передала до Міністерства закордонних справ рапорт щодо керівника консульського відділу посольства Росії в Україні Івана Заворіна.
Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар патрульної поліції України Яна Кутова.
"Оскільки водій користується дипломатичними номерами, рішення щодо нього приймає МЗС", – пояснила речниця.
За її словами, патрульні отримали орієнтування, і коли прибули на місце, виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та склали рапорт.
УП звернулась за коментарем до прес-служби МЗС.
Вночі 15 червня повідомлялось, що в Києві поліцейські завадили Заворіну сісти за кермо після вживання алкоголю.
Українська правда