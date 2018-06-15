Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рапорт щодо п’яного російського консула передали в МЗС

П'ятниця, 15 червня 2018, 14:30

Поліція передала до Міністерства закордонних справ рапорт щодо керівника консульського відділу посольства Росії в Україні Івана Заворіна.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар патрульної поліції України Яна Кутова.

"Оскільки водій користується дипломатичними номерами, рішення щодо нього приймає МЗС", – пояснила речниця.

За її словами, патрульні отримали орієнтування, і коли прибули на місце, виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та склали рапорт.

УП звернулась за коментарем до прес-служби МЗС.

Вночі 15 червня повідомлялось, що в Києві поліцейські завадили Заворіну сісти за кермо після вживання алкоголю.

Українська правда
Теми: КиївКиївРосіяскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
У Києві чоловік пропонував поліцейським покурити з ним наркотики
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: