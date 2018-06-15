Рапорт щодо п’яного російського консула передали в МЗС

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П'ятниця, 15 червня 2018, 14:30

Поліція передала до Міністерства закордонних справ рапорт щодо керівника консульського відділу посольства Росії в Україні Івана Заворіна.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар патрульної поліції України Яна Кутова.

"Оскільки водій користується дипломатичними номерами, рішення щодо нього приймає МЗС", – пояснила речниця.

За її словами, патрульні отримали орієнтування, і коли прибули на місце, виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та склали рапорт.

УП звернулась за коментарем до прес-служби МЗС.

Вночі 15 червня повідомлялось, що в Києві поліцейські завадили Заворіну сісти за кермо після вживання алкоголю.

Українська правда
Теми: Київ Київ Росія скандал
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