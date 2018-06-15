Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рапорт по пьяному российскому консулу передали в МИД

Пятница, 15 июня 2018, 14:30

Полиция передала в Министерство иностранных дел рапорт в отношении руководителя консульского отдела посольства России в Украине Ивана Заворин.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутовая.

"Поскольку водитель пользуется дипломатическими номерами, решение по нему принимает МИД", – пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, патрульные получили ориентировку, и когда прибыли на место, обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения и составили рапорт.

УП обратилась за комментарием в пресс-службу МИД.

Ночью 15 июня сообщалось, что в Киеве полицейские помешали Заворину сесть за руль после употребления алкоголя.

Украинская правда
Темы: КиевКиевРосcияскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Киев
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
В Киеве зафиксировали три случая кишечных инфекций из-за сальмонеллы
ПВО уничтожила все "Шахэды", которые двигались на Киев – КМВА
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: