Рапорт по пьяному российскому консулу передали в МИД

Полиция передала в Министерство иностранных дел рапорт в отношении руководителя консульского отдела посольства России в Украине Ивана Заворин.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутовая.

"Поскольку водитель пользуется дипломатическими номерами, решение по нему принимает МИД", – пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, патрульные получили ориентировку, и когда прибыли на место, обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения и составили рапорт.

УП обратилась за комментарием в пресс-службу МИД.

Ночью 15 июня сообщалось, что в Киеве полицейские помешали Заворину сесть за руль после употребления алкоголя.