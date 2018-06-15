Рапорт по пьяному российскому консулу передали в МИД
Пятница, 15 июня 2018, 14:30
Полиция передала в Министерство иностранных дел рапорт в отношении руководителя консульского отдела посольства России в Украине Ивана Заворин.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутовая.
"Поскольку водитель пользуется дипломатическими номерами, решение по нему принимает МИД", – пояснила пресс-секретарь.
По ее словам, патрульные получили ориентировку, и когда прибыли на место, обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения и составили рапорт.
УП обратилась за комментарием в пресс-службу МИД.
Ночью 15 июня сообщалось, что в Киеве полицейские помешали Заворину сесть за руль после употребления алкоголя.
Украинская правда