У Путіна заявили, що Сенцов – "не утримувана особа"

У Кремлі заявили, що незаконно засуджений в Росії Олег Сенцов не є "утримуваною особою" і відмовилися відповідати, чому до нього не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денисову.

Про це журналістам повідомив 15 червня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає власний кореспондент УНІАН у РФ.

"Я не зможу вам відповісти на це питання (чому Денисову не пускають до Сенцова – ред). Цю тему веде моя колега Москалькова, вона знаходиться в контакті з українськими візаві на цей рахунок. Ми сподіваємося отримати детальну інформацію та пізніше я зможу вас поінформувати", – сказав він.

"Що стосується Сенцова, в будь-якому випадку – його, звичайно, не можна вважати утримуваною особою, тому що він засуджений, причому за досить тяжкою статтею", – заявив Пєсков.



Денісова 15 червня прибула в російську колонію на Ямалі, де знаходиться незаконно засуджений Росією український режисер Олег Сенцов.

Водночас керівництво колонії категорично відмовило омбудсмену у візиті до Сенцова і відмовилось надавати інформацію про стан його здоров'я.

"Він російський громадянин і ви не маєте права зустрічатися з російським громадянином", - заявив Денисовій начальник управління виконання покарання в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Український омбудсмен зв'язалася зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою і пробує домовитися про відвідини Сенцова. Однак станом на день п'ятниці Денісова відзначає, що переговори зайшли в глухий кут.

Денісова каже, що рішення ухвалюються не Москальковою, а "на найвищому рівні однією людиною".

Сенцов голодує 33 день в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь".



Він вимагає відпустити всіх українців, які утримуються в РФ.

Російська сторона заявляла, що після 30-го дня голодування може застосувати до Сенцова примусове харчування.