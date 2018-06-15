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У Путина заявили, что Сенцов – "не удерживаемое лицо"

Пятница, 15 июня 2018, 14:49
Сенцов голодает в российской колонии 33 день

В Кремле заявили, что незаконно осужденный в России Олег Сенцов не является "удерживаемым лицом" и отказались отвечать, почему к нему не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Об этом журналистам сообщил 15 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

"Я не смогу вам ответить на этот вопрос (почему Денисову не пускают к Сенцову- ред). Эту тему ведет моя коллега Москалькова, она находится в контакте с украинскими визави на этот счет. Мы надеемся получить информацию и позже я смогу вас проинформировать", - сказал он.

Что касается Сенцова, в любом случае – его, конечно, нельзя считать удерживаемым лицом, потому что он осужден, причем по весьма тяжкой статье", - заявил Песков.

Денисова 15 июня прибыла в российскую колонию на Ямале, где находится незаконно осужденый Россией украинский режиссер Олег Сенцов.

В то же время руководство колонии категорически отказало омбудсмену в визите к Сенцову и отказалось предоставлять информацию о состоянии его здоровья.

"Он российский гражданин и вы не имеете права встречаться с российским гражданином", - заявил Денисовой начальник управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком автономном округе.

Украинский омбудсмен связалась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой и пытается договориться о посещении Сенцова. Однако по состоянию на день пятницы Денисова отмечает, что переговоры зашли в тупик.

Денисова говорит, что решение принимает не Москалькова, а "на высшем уровне один человек".

Сенцов голодает 33 день в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых Россией.

Российская сторона заявляла, что после 30-го дня голодания может применить к Сенцову принудительное питание.

Точной информации о его здоровье нет. По некоторой информации – его состояние очень тяжелое.

Темы: заложникиСенцовРосcия
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