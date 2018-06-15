Омбудсмен РФ заявила, що голодуючий Сенцов "додав у вазі"

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявляє, що стан українського режисера Олега Сенцова, який голодує в колонії, задовільний.



Про це вона сказала в інтерв'ю єкатеринбурзькому "Четвертому каналу", передає російський "Інтерфакс".



Москалькова також стверджує, що, за час голодовки Сенцов "додав у вазі".



"Його стан здоров'я сьогодні задовільний. Він щодня – з його дозволу – отримує крапельницю з повним набором всіх поживних речовин, білків та вітамінів", – сказала омбудсмен РФ.



"У вазі він не тільки не втратив, а й два кілограма додав", – додала вона.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула до міста Лабитнангі (Тюменська область), щоб відвідати українського політв’язня Олега Сенцова.

Керівництво колонії, де утримується Сенцов, без пояснення причин категорично відмовило Денісовій у відвіданні ув’язненого та наданні інформації щодо стану його здоров’я.

Денісова повідомила, що продовжує переговори з Москальковою і вимагає візиту до Сенцова.