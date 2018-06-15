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Омбудсмен РФ заявила, что голодающий Сенцов "прибавил в весе"

Пятница, 15 июня 2018, 16:20
Омбудсмен РФ заявила, что голодающий Сенцов прибавил в весе

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляет, что состояние объявившего голодовку украинского режиссера Олега Сенцова удовлетворительное.

Об этом она сказала в интервью екатеринбургскому "Четвертому каналу", передает российский "Интерфакс".

Москалькова также утверждает, что, за время голодовки Сенцов "прибавил в весе".

"Его состояние здоровья сегодня удовлетворительное. Он каждый день - с его разрешения - получает капельницу с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов", - сказала омбудсмен РФ.

"В весе он не только не потерял, но и два килограмма прибавил", – добавила она.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии, где содержится Сенцов, без объяснения причин категорически отказало Денисовой в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Денисова сообщила, что продолжает переговоры с Москалькова и требует визита к Сенцову.

Темы: Сенцовзаложникиправа человекаРосcия
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