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Киянам не рекомендують купатися на пляжах столиці

П'ятниця, 15 червня 2018, 17:56

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міськради "Плесо" не рекомендує купатися на жодному пляжі у столиці.

Про це йдеться на сайті підприємства.

"Для захисту здоров’я громадян і профілактики поширення інфекційних захворювань рекомендуємо утриматися від купання до стійкого покращення погодних умов", - повідомили в Плесо.

Зазначається, що застереження тимчасове і обумовлене сильними зливами.

Застереження стосується 12 пляжів Києва: Дитячий, Венеція, Молодіжний, Золотий, Передмістна-Слобідка, Центральний, Вербне, Пуща-Водиця, Чорторий, Райдуга, Веселка, Тельбін.

Такий статут буде діяти протягом 48 годин після завершення дощів.

12 червня Центр громадського здоров'я МОЗ опублікував карту не рекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон України та Києва.

Тоді повідомлялося, що у столиці не варто купатися на пляжі Тельбін біля однойменного озера та на муніципальному пляжі Вербний, біля озера Вербне.

Українська правда

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Теми: Київпляжі
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