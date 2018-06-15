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Киевлянам не рекомендуют купаться на пляжах столицы

Пятница, 15 июня 2018, 17:56

Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского горсовета "Плесо" не рекомендует купаться ни на одном пляже в столице.

Об этом говорится на сайте предприятия.

"Для защиты здоровья граждан и профилактики распространения инфекционных заболеваний рекомендуем воздержаться от купания к устойчивому улучшению погодных условий", - сообщили в Плесо.

Отмечается, что предостережение временное и обусловлено сильными ливнями.

Предостережение касается 12 пляжей Киева: Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предмостная-Слободка, Центральный, Вербный, Пуща-Водица, Водоворот, Радуга, "Веселка", Тельбин.

Такой статус будет действовать в течение 48 часов после завершения дождей.

12 июня Центр общественного здоровья МЗ опубликовал карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и Киева.

Тогда сообщалось, что в столице не стоит купаться на пляже Тельбин возле одноименного озера и на муниципальном пляже Вербный, у озера Вербное.

Украинская правда
Темы: Киевпляжи
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