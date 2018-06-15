Киевлянам не рекомендуют купаться на пляжах столицы
Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского горсовета "Плесо" не рекомендует купаться ни на одном пляже в столице.
Об этом говорится на сайте предприятия.
"Для защиты здоровья граждан и профилактики распространения инфекционных заболеваний рекомендуем воздержаться от купания к устойчивому улучшению погодных условий", - сообщили в Плесо.
Отмечается, что предостережение временное и обусловлено сильными ливнями.
Предостережение касается 12 пляжей Киева: Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предмостная-Слободка, Центральный, Вербный, Пуща-Водица, Водоворот, Радуга, "Веселка", Тельбин.
Такой статус будет действовать в течение 48 часов после завершения дождей.
12 июня Центр общественного здоровья МЗ опубликовал карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и Киева.
Тогда сообщалось, что в столице не стоит купаться на пляже Тельбин возле одноименного озера и на муниципальном пляже Вербный, у озера Вербное.