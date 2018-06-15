Суд арестовал супругов, которые снимали порно с 4-летней дочерью
2236 просмотров
Пятница, 15 июня 2018, 18:26
Судья Октябрьского районного суда Полтавы арестовал на 2 месяца супругов, которые использовали малолетнюю дочь для съемки порнографии.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Суд вынес решение об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - отметили в полиции.
Сообщается, что действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.
Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, 13 июня правоохранители задержали семейную пару.
Родители девочки вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео, а затем продавали снятые видеофайлы.
Украинская правдаpowered by lun.ua