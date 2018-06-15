Суд арестовал супругов, которые снимали порно с 4-летней дочерью

2236 просмотров
Пятница, 15 июня 2018, 18:26

Судья Октябрьского районного суда Полтавы арестовал на 2 месяца супругов, которые использовали малолетнюю дочь для съемки порнографии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Суд вынес решение об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - отметили в полиции.

Сообщается, что действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 13 июня правоохранители задержали семейную пару.

Родители девочки вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео, а затем продавали снятые видеофайлы.

Украинская правда
Темы: суд полиция дети
powered by lun.ua
По теме
Суд отпустил из-под стражи российского соратника "ДНР" 15 июня 2018, 17:48
Суд отменил решение о взыскании 300 миллионов с "Укртрансгаза" 15 июня 2018, 14:44
У друзей судьи Татькова нашли почти 100 объектов недвижимости 15 июня 2018, 13:00
Все новости
Главные новости
За вирус "PETYA" начали судить украинца
МИД Украины о Балухе: Время пошло на дни
Адвокат говорит, что Сенцов дальше голодает, а Москалькову троллят
Трамп заявил, что может встретиться с Путиным этим летом
Все новости
Bla Bla Bar

Сергей Яценко о любимых заведениях и местах в Киеве

здоровье

Как уберечь ребенка от травм на детских площадках

Поиск по сайту
Архив
Весь архів