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Суд арестовал супругов, которые снимали порно с 4-летней дочерью

Пятница, 15 июня 2018, 18:26

Судья Октябрьского районного суда Полтавы арестовал на 2 месяца супругов, которые использовали малолетнюю дочь для съемки порнографии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Суд вынес решение об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - отметили в полиции.

Сообщается, что действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 13 июня правоохранители задержали семейную пару.

Родители девочки вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео, а затем продавали снятые видеофайлы.

Украинская правда
Темы: судполициядети
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