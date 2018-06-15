ООС: бойовики намагалися обійти з флангів захисників Авдіївки

На всіх напрямках бойовики 15 разів порушували режим припинення вогню, з них 7 разів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, жоден військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"На Донеччині противник продовжує здійснювати провокаційні обстріли наших позицій із житлових кварталів, прикриваючись мирним населенням. Тричі відкривався вогонь по Водяному зі 120-мм мінометів, стільки ж обстрілів було здійснено по захисникам Богданівки з використанням мінометів різного калібру", - йдеться у повідомленні.

Темної пори доби, стріляючи з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, диверсійні групи бойовиків намагалися обійти з флангів позиції захисників Авдіївки.

Однак військові відкрили вогонь у відповідь і змусили відступити бойовиків.

Крім того, протягом доби відмічаються активні дії противника на Маріупольському напрямку.

"По захисникам Лебединського противник відкривав вогонь зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів. Також по Талаківці та Водяному окупант вів обстріл з важкого озброєння. Більшість обстрілів відкривалася з Саханки та сусідніх населених пунктів, які перебувають під тимчасовим контролем ворога", - зазначають військові.

В ООС наголошують, що підрозділи Збройних сил не відкривають та не ведуть обстріли житлових кварталів з мирними мешканцями.