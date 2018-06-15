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ООС: боевики пытались обойти с флангов защитников Авдеевки

Пятница, 15 июня 2018, 20:59

На всех направлениях боевики всего 15 раз нарушали режим прекращения огня, из них 7 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, ни один военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В Донецкой области противник продолжает осуществлять провокационные обстрелы наших позиций из жилых кварталов, прикрываясь мирным населением. Трижды открывался огонь по Водяному из 120-мм минометов, столько же обстрелов было осуществлено по защитникам Богдановки с использованием минометов различного калибра", - говорится в сообщении.

В темное время суток, стреляя из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, диверсионные группы боевиков пытались обойти с флангов позиции защитников Авдеевки.

Однако военные открыли огонь и заставили отступить боевиков.

Кроме того, в течение суток отмечаются активные действия противника на Мариупольском направлении.

"По защитникам Лебединского противник открывал огонь из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. Также по Талаковке и Водяному оккупант вел обстрел из тяжелого вооружения. Большинство обстрелов открывались из Саханки и соседних населенных пунктов, находящихся под временным контролем врага", - отмечают военные.

В ООС подчеркивают, что подразделения Вооруженных сил не открывают и не ведут обстрелы жилых кварталов с мирными жителями.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойнаОРДЛО
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