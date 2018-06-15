Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Денісова і Москалькова зустрінуться у Москві

П'ятниця, 15 червня 2018, 23:07

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова і її російська колега Тетяна Москалькова зустрінуться у Москві 18 червня.

Про це повідомила радниця Денісової Олена Мячина, передає "Радіо Свобода".

За її словами, вона і Денісова ще перебувають у російському Салехарді недалеко від Лабитнангі, де утримують українського режисера Олега Сенцова, але 18 червня будуть у Москві.

Москалькова заявила, що на зустрічі у її офісі обговорюватимуть умови відвідування омбудсменами ув'язнених, яких утримують у Росії і в Україні.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула до міста Лабитнангі (Тюменська область), щоб відвідати українського політв’язня Олега Сенцова.

Керівництво колонії, де утримується Сенцов, без пояснення причин категорично відмовило Денісовій у відвіданні ув’язненого та наданні інформації щодо стану його здоров’я.

Теми: омбудсменРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
омбудсмен
Україну досі не допустили до полонених в Угорщині, вони фактично в ізоляції – Лубінець
Угорщина порушила міжнародне право, коли прийняла від РФ полонених українців – Лубінець
Офіс омбудсмена знає про 240 випадків вилучення дітей у біженців з України в країнах ЄС
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: