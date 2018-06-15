Денісова і Москалькова зустрінуться у Москві

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П'ятниця, 15 червня 2018, 23:07

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова і її російська колега Тетяна Москалькова зустрінуться у Москві 18 червня.

Про це повідомила радниця Денісової Олена Мячина, передає "Радіо Свобода".

За її словами, вона і Денісова ще перебувають у російському Салехарді недалеко від Лабитнангі, де утримують українського режисера Олега Сенцова, але 18 червня будуть у Москві.

Москалькова заявила, що на зустрічі у її офісі обговорюватимуть умови відвідування омбудсменами ув'язнених, яких утримують у Росії і в Україні.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула до міста Лабитнангі (Тюменська область), щоб відвідати українського політв’язня Олега Сенцова.

Керівництво колонії, де утримується Сенцов, без пояснення причин категорично відмовило Денісовій у відвіданні ув’язненого та наданні інформації щодо стану його здоров’я.

Теми: омбудсмен Росія Україна
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