Денисова и Москалькова встретятся в Москве

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова встретятся в Москве 18 июня.

Об этом сообщила советник Денисовой Елена Мячина, передает "Радио Свобода".

По ее словам, она и Денисова еще находятся в российском Салехарде недалеко от Лабытнанги, где содержат украинского режиссера Олега Сенцова, но 18 июня однозначно будут в Москве.

Москалькова заявила, что на встрече в ее офисе будут обсуждать условия посещения омбудсменами заключенных, содержащихся в России и в Украине.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.



Руководство колонии, где содержится Сенцов, без объяснения причин категорически отказало Денисовой в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.