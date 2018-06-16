В СММ ОБСЄ заявили про стрілянину та запуск ракет в напрямку їхнього безпілотника

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Субота, 16 червня 2018, 00:05

15 червня у напрямку безпілотника СММ ОБСЄ стріляли та запускали ракети з зенітно-ракетного комплексу.

Про це йдеться в оперативному звіті Місії.

"15 червня о 05:06 безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії, який пролітав над н.п. Бетманове (кол. Красний Партизан, непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Донецька), зафіксував конденсаційний слід від ракети, балістична траєкторія польоту якої проходила істотно нижче висоти, на якій пролітав БПЛА з північного сходу", - наголосили в ОБСЄ.

Після цього безпілотник виявив зенітно-ракетний комплекс (ЗРК; 9K33 "Оса"), розміщений із порушенням ліній відведення на відстані близько 2 км на північний захід від н. п. Пантелеймонівка (непідконтрольний урядові, 26 км на північний схід від Донецька) і приблизно за 4 км на північний схід від району польоту БПЛА.

Також СММ ОБСЄ зафіксувала, як із ЗРК в напрямку безпілотника була випущена друга ракета, балістична траєкторія польоту якої  проходила істотно нижче висоти, на якій пролітав БПЛА.

"Через близько трьох хвилин безпілотник зафіксував, імовірно, зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм), розміщену біля ЗРК, з якої було також здійснено декілька пострілів у напрямку БПЛА. За оцінкою СММ, вогонь вівся по БПЛА, який повернули на базу неушкодженим", - йдеться у звіті.

У Місії підкреслили, що на момент інциденту безпілотник перебував у робочому стані.

"Раніше СММ в установленому порядку також повідомила про політ БПЛА в цьому секторі", - зазначили в організації.

Теми: ОБСЄ ОРДЛО Донбас
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