В СММ ОБСЕ заявили о стрельбе и запуске ракет в направлении их беспилотника

15 июня в направлении беспилотника СММ ОБСЕ стреляли и запускали ракеты из зенитно-ракетного комплекса.

Об этом говорится в оперативном отчете Миссии.

"!5 июня в 05:06 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия, пролетавший над н.п. Бетманово (быв. Красный Партизан, неподконтрольный правительству, 23 км к северо‑востоку от Донецка), зафиксировал конденсационный след от ракеты", - подчеркнули в ОБСЕ.

В СММ отметили, что баллистическая траектория полета ракеты проходила существенно ниже высоты, на которой пролетал БПЛА с северо-востока.

После этого БПЛА обнаружил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК; 9K33 "Оса"), размещенный в нарушение линий отвода на расстоянии около 2 км к северо-западу от н.п. Пантелеймоновка (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Донецка) и примерно в 4 км к северо-востоку от района полета БПЛА.

СММ ОБСЕ зафиксировала, как из ЗРК в направлении беспилотника была выпущена вторая ракета, баллистическая траектория полета которой также проходила существенно ниже высоты, на которой пролетал БПЛА.

"Спустя около трех минут беспилотник зафиксировал, предположительно, зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), размещенную возле ЗРК, из которой было также произведено несколько выстрелов в направлении БПЛА.

По оценке СММ, огонь велся по БПЛА, который благополучно вернули на базу", - говорится в отчете.

В Миссии подчеркнули, что во время инцидента беспилотник находился в рабочем состоянии.

Ранее СММ в установленном порядке также уведомила о полете БПЛА в данном секторе", - отметили в организации.