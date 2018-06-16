Порошенко: Питання політв'язнів у РФ було одним із ключових на зустрічі з послами G7 та ЄС

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з послами країн "Великої сімки" та Євросоюзу, у ході якої наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль для звільнення українських політв'язнів у РФ.

Про це він повідомив у Twitter.

Питання українських політичних в'язнів та осіб, яких незаконно утримують в Росії, стало одним з ключових під час моєї зустрічі з послами країн G7 та ЄС. Наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль для їх якнайшвидшого звільнення pic.twitter.com/kXKHzZhvWU — Петро Порошенко (@poroshenko) June 15, 2018

На зустрічі Порошенко відзначив, що українське питання є безумовно консолідуючим елементом у зовнішній політиці держав G7, повідомляє прес-служба президента.

"Єдність на підтримку України щодо відновлення територіальної цілісності та політики санкцій у зв'язку із триваючою російською агресією є дуже важливою", - заявив Порошенко.

За даними МЗС України, щонайменше 24 українці є політичними в'язнями у РФ, понад 40 - в окупованому Криму.

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За даними правозахисників, загалом у Росії та окупованому Криму за політичними мотивами ув’язнено від 70 до 75 українців. Зокрема, в РФ за політичними мотивами ув'язнено орієнтовно 30 українців, станом на травень 2018 року місцеві суди вже ухвалили вироки 17-м з них.