Порошенко: Вопрос политзаключенных в РФ был одним из ключевых на встрече с послами G7 и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Большой семерки" и Евросоюза, в ходе которой подчеркнул важность консолидации международных усилий для освобождения украинских политзаключенных в РФ.

Об этом он сообщил в Twitter.

Питання українських політичних в'язнів та осіб, яких незаконно утримують в Росії, стало одним з ключових під час моєї зустрічі з послами країн G7 та ЄС. Наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль для їх якнайшвидшого звільнення pic.twitter.com/kXKHzZhvWU — Петро Порошенко (@poroshenko) June 15, 2018

На встрече Порошенко отметил, что украинский вопрос является безусловно консолидирующим элементом во внешней политике государств G7, сообщает пресс-служба президента.

"Единство в поддержку Украины по восстановлению территориальной целостности и политики санкций в связи с продолжающейся российской агрессией очень важна", - заявил он.

По данным МИД Украины, по меньшей мере 24 украинца являются политзаключенными в России, более 40 - в оккупированном Крыму.

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По данным правозащитников, всего в России и оккупированном Крыму по политическим мотивам заключены от 70 до 75 украинцев. В частности, в РФ по политическим мотивам заключены ориентировочно 30 украинцев, по состоянию на май 2018 г. местные суды уже вынесли приговоры 17 из них.