ООС: Бойовики зірвали розведення військ в районі Станиці Луганської

Минулої доби бойовики 36 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів застосовували важке озброєння - втрат серед українських військових немає. Окупанти вкотре зірвали розведення військ в районі Станиці Луганської, відкривши вогонь зі стрілецької зброї.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил станом на 7:00 16 червня.

"Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення ООС залишалася контрольованою. Бойові дії, із загостренням на окремих напрямках, тривали уздовж всієї лінії зіткнення.

На Луганському напрямку інтенсивність боїв порівняно з попередньою добою значно зменшилась. В районі н.п. Новотошківське ворог припинив спроби оволодіння позиціями наших військ", - йдеться у звіті.

"На Дебальцевському напрямку в районі н.п. Троїцьке, Луганське, Світлодарськ підрозділи Об’єднаних сил зосередженим вогнем зі стрілецької зброї відповіли противнику та подавили його вогневі точки.

На Донецькому напрямку ворог безуспішно проявляв активність в районах населених пунктів Авдіївка та Мар’їнка. Наші захисники адекватним вогнем у відповідь не дозволили противнику перейти до більш активних дій", - підкреслили у прес-центрі.

"Часткового загострення ситуація набувала на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка, Водяне та Лебединське.

Захисники Маріуполя надійно утримували позиції та не дозволили окупантам покращити своє тактичне положення", - наголосили в командуванні ООС.

Під час бойових дій минулої та поточної доби втрат серед українських військових немає.

За даними розвідки, 1 бойовика знищено та 1 поранено.