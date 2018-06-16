ООС: Боевики сорвали разведения войск в районе Станицы Луганской

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Суббота, 16 июня 2018, 07:25

За прошедшие сутки боевики 36 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение - потерь среди украинских военных нет. Оккупанты в очередной раз сорвали разведения войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 16 июня.

"За прошедшие сутки ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Боевые действия, с обострением на отдельных направлениях, продолжались вдоль всей линии соприкосновения.

На Луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущими сутками значительно уменьшилась. В районе н.п. Новотошковское враг прекратил попытки овладения позициями наших войск", - говорится в отчете.

"На Дебальцевском направлении в районе н.п. Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения Объединенных сил сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки.

На Донецком направлении враг безуспешно проявлял активность в районах н.п. Авдеевка и Марьинка. Наши защитники адекватным ответным огнем не позволили противнику перейти к более активным действиям", - подчеркнули в пресс-центре.

"Частичного обострения ситуация приобретала на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское.

Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение", - отметили в командовании ООС.

Во время боевых действий за прошлые и текущие сутки потерь среди украинских войск нет.

По данным разведки, 1 боевик уничтожен и 1 ранен.

Темы: ООС боевые действия
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