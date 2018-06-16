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Бізнес-центри та кінотеатри "мінують" з Росії - Князєв

Субота, 16 червня 2018, 14:18
Бізнес-центри та кінотеатри мінують з Росії - Князєв

Неправдиві повідомлення про замінування місць масового скупчення людей в різних регіонах України надходять з території РФ.

Про це заявив глава Нацполіції Сергій Князєв у Харкові в суботу, коментуючи повідомлення про мінування бізнес-центрів, кінотеатрів, супермаркетів та інших місць масового скупчення людей, що почастішали останнім часом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми розуміємо, звідки йдуть ці повідомлення. Вони йдуть з території Російської Федерації, наша кіберполіція встановила достеменно місця знаходження т.зв. мінерів. Ми відкрили ряд кримінальних проваджень, але ефективний результат буде тоді, коли ми зможемо притягнути цих осіб, які перебувають за кордоном, до кримінальної відповідальності", - сказав Князєв.

Він підкреслив, що лжемінування носять масовий характер - іноді поліція отримує повідомлення про "замінування" кожні 2-3 години.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що, за даними слідства, лжемінери обирають об'єкти випадковим чином, єдине, що їх об'єднує - все це місця масового скупчення людей.

"Беруть десь у Краснодарі харківський довідник "Золоті сторінки", відкривають розділ "бізнес-центри" і беруть перші п'ять - ось і все", - сказав Аваков.

Починаючи з 5 червня в Харкові до правоохоронних органів надійшло понад 20 повідомлень про замінування одних і тих самих 5 бізнес-центрів. Жодне з них не підтвердилося. Аналогічні випадки лжемінування місць масового скупчення людей були зафіксовані також у Львові та Києві.

"Українська правда" у Threads

Теми: Князєв СергійАваковРосія
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