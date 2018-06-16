Протестанти на Майдані співають псалми проти КиївПрайду

Кілька десятків протестантів з різних церков зібралися у суботу ввечері на Майдані Незалежності у Києві на молитовне стояння проти "КиївПрайду".

Як повідомив "Громадському" один із організаторів акції Ярослав Травінський, на Майдан прийшли протестанти з різних церков.

Люди співали псалми та цитували Біблію.

"Сьогодні ми вийшли сюди, щоб показати, що ми протестуємо. І Бог сотворив цей світ, і не може жінка жити з жінкою, чоловік з чоловіком, тому рада церков збирається тут. Ми читаємо Біблію, там такого нема", — розповів Травінський.

За його словами, свій протест учасники акції висловлюють виключно мирно, співаючи псалми.

Водночас у неділю, 17 червня, коли у Києві пройде марш "КиївПрайд", представники "ради церков" жодних заходів не планують.