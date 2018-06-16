Протестанты на Майдане поют псалмы против КиевПрайда

Несколько десятков протестантов из разных церквей собрались на Майдане Независимости в Киеве на молитвенное стояние против "КиевПрайда".

Как сообщил "Громадському" один из организаторов акции Ярослав Травинский, на Майдан пришли протестанты из разных церквей.

Люди пели псалмы и цитировали Библию.

"Сегодня мы вышли сюда, чтобы показать, что мы протестуем. И Бог создал этот мир, и не может женщина жить с женщиной, мужчина с мужчиной, поэтому совет церквей собирается здесь. Мы читаем Библию, там такого нет", - рассказал Травинский.

По его словам, свой протест участники акции выражают исключительно мирно, распевая псалмы.

В то же время в воскресенье, 17 июня, когда в Киеве пройдет марш "КиевПрайд", представители "совета церквей" никаких мероприятий не планируют.