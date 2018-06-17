Прем’єр Греції витримав вотум недовіри через угоду про назву Македонії

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас витримав голосування в парламенті країни про недовіру через плановану угоду з сусідньою Македонією про нову назву цієї держави, що має покласти край тривалим суперечкам між ними.

Про це пише Радіо Совбода.

Із 280 присутніх парламентарів 153 проголосували проти висловлення недовіри урядові, як пропонувала опозиційна партія "Нова демократія". Вона звинувачувала прем’єра в надто великих поступках Македонії в угоді, яку мають підписати 17 червня.

Під час розгляду питання про недовіру урядові під будівлею парламенту в центрі Афін мітингували тисячі людей, вимагаючи відставки прем’єр-міністра. Поліція мусила вдатися до подразливого газу, щоб не дати демонстрантам увірватися до будівлі.

Угода передбачає зміну назви нинішньої Республіки Македонії на Республіку Північна Македонія, щоб уникнути дублювання назви з грецькою Македонією – традиційним північним регіоном країни. Афіни стверджували, що, зберігаючи дотеперішню назву країни, Скоп’є тим самим висловлював до Греції територіальні претензії.

Компромісну угоду – Македонія погодилася змінити свою назву, Греція натомість не стала домагатися й зміни похідних назва, і мешканці країни можуть далі називатися просто "македонцями", прикметник від назви країни залишиться просто "македонський" – схвалили в ООН, Європейському союзі чи НАТО.

Дотепер у багатьох міжнародних організаціях Македонія через спротив Греції числиться як "Колишня югославська республіка Македонія", Греція також блокує її вступ до НАТО, до якого країна вже цілком готова, і початок переговорів про її вступ до ЄС через саму лише назву країни.

Натомість різко проти угоди виступають націоналістичні кола в обох країнах. У Греції супротивники угоди заявляють, що слово "Македонія" може стосуватися тільки північної частини Греції, і ніхто інший не має права користуватися цією назвою. В Македонії угоду, яку мають 17 червня підписати на кордоні прем’єр-міністри обох країн, уже пообіцяв не підписувати президент Джорґе Іванов, якщо її ратифікує парламент країни.

Також у Македонії цю угоду мають винести на референдум у вересні; у Греції її тільки має ратифікувати парламент.