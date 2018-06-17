Премьер Греции выдержал вотум недоверия из-за соглашения о названии Македонии

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас выдержал голосование в парламенте страны о недоверии из-за планируеого соглашения с соседней Македонией о новом названии этого государства, которое должно положить конец длительным спорам между ними.

Об этом пишет Радио Совбода.

Из 280 присутствующих парламентариев 153 проголосовали против выражения недоверия правительству, как предлагала оппозиционная партия "Новая демократия". Она обвиняла премьера в слишком больших уступках Македонии в соглашении, которое должны подписать 17 июня.

При рассмотрении вопроса о недоверии правительству под зданием парламента в центре Афин митинговали тысячи людей, требуя отставки премьер-министра. Полиция вынуждена была применить газ, чтобы не дать демонстрантам ворваться в здание.

Соглашение предусматривает изменение названия нынешней Республики Македония на Республику Северная Македония, чтобы избежать дублирования названия греческой Македонии - традиционным северным регионом страны. Афины утверждали, что, сохраняя прежнюю название страны, Скопье тем самым выражал Греции территориальные претензии.

Компромиссное соглашение - Македония согласилась изменить свое название, Греция взамен не стала добиваться и изменения производных названий, и жители страны могут дальше называться просто "македонцами", прилагательное от названия страны останется просто "македонский" - одобрили в ООН, Европейском союзе или НАТО.

До сих пор во многих международных организациях Македония из-за сопротивления Греции числится как "Бывшая югославская республика Македония", Греция также блокирует ее вступление в НАТО, к которому страна уже вполне готова, и начало переговоров о ее вступлении в ЕС из-за одного лишь названия страны.

Зато резко против соглашения выступают националистические круги в обеих странах. В Греции противники соглашения заявляют, что слово "Македония" может касаться только северной части Греции, и никто другой не имеет права пользоваться этим названием. В Македонии соглашение, которое должны 17 июня подписать на границе премьер-министры двух стран, уже пообещал не подписывать президент Джорґе Иванов, если ее ратифицирует парламент страны.

Также в Македонии это соглашение должны вынести на референдум в сентябре; в Греции его только должен ратифицировать парламент.