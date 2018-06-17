Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Греции выдержал вотум недоверия из-за соглашения о названии Македонии

Воскресенье, 17 июня 2018, 01:47

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас выдержал голосование в парламенте страны о недоверии из-за планируеого соглашения с соседней Македонией о новом названии этого государства, которое должно положить конец длительным спорам между ними.

Об этом пишет Радио Совбода.

Из 280 присутствующих парламентариев 153 проголосовали против выражения недоверия правительству, как предлагала оппозиционная партия "Новая демократия". Она обвиняла премьера в слишком больших уступках Македонии в соглашении, которое должны подписать 17 июня.

При рассмотрении вопроса о недоверии правительству под зданием парламента в центре Афин митинговали тысячи людей, требуя отставки премьер-министра. Полиция вынуждена была применить газ, чтобы не дать демонстрантам ворваться в здание.

Соглашение предусматривает изменение названия нынешней Республики Македония на Республику Северная Македония, чтобы избежать дублирования названия греческой Македонии - традиционным северным регионом страны. Афины утверждали, что, сохраняя прежнюю название страны, Скопье тем самым выражал Греции территориальные претензии.

Компромиссное соглашение - Македония согласилась изменить свое название, Греция взамен не стала добиваться и изменения производных названий, и жители страны могут дальше называться просто "македонцами", прилагательное от названия страны останется просто "македонский" - одобрили в ООН, Европейском союзе или НАТО.

До сих пор во многих международных организациях Македония из-за сопротивления Греции числится как "Бывшая югославская республика Македония", Греция также блокирует ее вступление в НАТО, к которому страна уже вполне готова, и начало переговоров о ее вступлении в ЕС из-за одного лишь названия страны.

Зато резко против соглашения выступают националистические круги в обеих странах. В Греции противники соглашения заявляют, что слово "Македония" может касаться только северной части Греции, и никто другой не имеет права пользоваться этим названием. В Македонии соглашение, которое должны 17 июня подписать на границе премьер-министры двух стран, уже пообещал не подписывать президент Джорґе Иванов, если ее ратифицирует парламент страны.

Также в Македонии это соглашение должны вынести на референдум в сентябре; в Греции его только должен ратифицировать парламент.

Темы: ГрецияМакедония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Греция
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
В центре Афин взорвалась самодельная бомба
Греческие консерваторы, пришедшие к власти, хотят легализовать однополые браки
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: