В Держдепі США звинуватили РФ у залякуванні місії ОБСЄ на Донбасі

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Неділя, 17 червня 2018, 02:31

Підтримувані Росією бойовики повинні припинити стріляти в напрямку співробітників спеціальної моніторингової місії (СММ) Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) на сході України.

Про це заявила представник Держдепартаменту США Гезер Нойерт.

"Я бачу повідомлення про те, що підлеглі Росії військові стріляли з вогнепальної зброї, щоб залякати неозброєних співробітників моніторингової місії ОБСЄ на сході України", - написала Нойерт.

"Співробітники СММ ОБСЄ ризикують своїм життям, щоб захистити мирних жителів. Росія повинна припинити негідну поведінку, перш ніж ще більше співробітників СММ загинуть і забратися з України", - додала вона.

Цю заяву Нойерт підкріпила повідомленням СММ ОБСЄ про один з багатьох таких випадків, який стався 14 червня в Пікузах (колишнє Комінтерново) на контрольованій бойовиками території.

Спостерігачі ОБСЄ повідомили, що 14 червня о 14:03 патруль СММ з 6 осіб на двох автомобілях знаходився в Пікузах (23 км на північний схід від Маріуполя), де вивчав свіжі сліди на асфальті схожі на сліди БМП.

Коли один зі спостерігачів вийшов з машини, співробітники місії почули дві короткі черги зі стрілецької зброї. Приблизно на відстані 50 метрів спостерігачі побачили двох одягнених у військову форму чоловіків. Один з них був озброєний автоматом АК-47 і робив постріли в напрямку членів місії, направивши зброю вгору під кутом 45 градусів. Після пострілів, обидва бойовики пішли.

СММ ОБСЄ вважає, що стрілянина здійснювалась для того, щоб попередити і змусити патруль залишити  цей район.

Теми: ОБСЄ Донбас Росія США
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