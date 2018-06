В Держдепі США звинуватили РФ у залякуванні місії ОБСЄ на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики повинні припинити стріляти в напрямку співробітників спеціальної моніторингової місії (СММ) Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) на сході України.

Про це заявила представник Держдепартаменту США Гезер Нойерт.

"Я бачу повідомлення про те, що підлеглі Росії військові стріляли з вогнепальної зброї, щоб залякати неозброєних співробітників моніторингової місії ОБСЄ на сході України", - написала Нойерт.

I’m seeing reports Russia-subordinated personnel fired a weapon to intimidate unarmed @OSCE_SMM monitors in eastern #Ukraine. @OSCE_SMM risk their lives to protect civilians. #Russia should stop this deplorable behavior before more SMM personnel are killed & get out of Ukraine. https://t.co/mwLiHvPPXt