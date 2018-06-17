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В Госдепе США обвинили РФ в запугивании миссии ОБСЕ на Донбассе

Воскресенье, 17 июня 2018, 02:31

Поддерживаемые Россией боевики должны прекратить стрелять в направлении сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на востоке Украины.

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

"Я вижу сообщения о том, что подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать невооруженных сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины", — написала Науэрт.

"Сотрудники СММ ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить мирных жителей. Россия должна прекратить свое скверное поведение, прежде чем еще больше сотрудников СММ погибнут и убраться из Украины", — добавила она.

Это заявление Науэрт подкрепила сообщением СММ ОБСЕ об одном из многих таких случаев, который произошел 14 июня в Пикузах (бывшее Коминтерново) на контролируемой боевиками территории.

Наблюдатели ОБСЕ сообщили, что 14 июня в 14:03 патруль СММ из 6 человек на двух автомобилях находился в Пикузах (23 км на северовосток от Мариуполя), где изучали свежие следы на асфальте похожие на следы БМП.

Когда один из наблюдателей вышел из машины, сотрудники миссии услышали две короткие очереди из стрелкового оружия. Приблизительно на растоянии 50 метров наблюдатели увидели двух одетых в военную форму мужчин. Один из них был вооружен автоматом АК-47 и производил выстрелы в направлении членов миссии, направив оружие вверх под углом 45 градусов. После выстрелов, оба боевика ушли.

СММ ОБСЕ считает, что стрельба производилась для того, чтобы предупредить и заставить патруль покинуть этот район.

Темы: ОБСЕДонбассРосcияСША
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