В Госдепе США обвинили РФ в запугивании миссии ОБСЕ на Донбассе

Поддерживаемые Россией боевики должны прекратить стрелять в направлении сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на востоке Украины.

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.



"Я вижу сообщения о том, что подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать невооруженных сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины", — написала Науэрт.

I’m seeing reports Russia-subordinated personnel fired a weapon to intimidate unarmed @OSCE_SMM monitors in eastern #Ukraine. @OSCE_SMM risk their lives to protect civilians. #Russia should stop this deplorable behavior before more SMM personnel are killed & get out of Ukraine. https://t.co/mwLiHvPPXt