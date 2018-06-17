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Київ: під Оперним театром противники Маршу рівності сваряться з поліцією

Неділя, 17 червня 2018, 09:09

Біля Оперного театру в Києві зібралися противники "Маршу рівності", що розпочинається в суботу.

Як передає кореспондент "Української правди", загалом противників маршу близько сотні.

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Час від часу в них виникають словесні перепалки з поліцією, працівників якої тут декілька сотень.

 

На розі вулиці Володимирської та Богдана Хмельницького кілька десятків людей тримають транспаранти "Закон для сімей, Україна для сімей", "Не голосуй за лояльного до ЛГБТ", вигукують:  "КМДА і ЛГБТ спільнота – одна команда", "Ні безчестю нашої землі!".

Одному чоловіку, який поводився провокативно, стало погано, його забрала "швидка".

 

Люди стоять з релігійними плакатами та українськими прапорами.

Як повідомлялося, раніше в неділю внаслідок двох сутичок між правоохоронцями й противниками Маршу рівності затримано 56 людей, постраждало 5 поліцейських.

Ельдар Сарахман, УП
Теми: КиївЛГБТакції
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