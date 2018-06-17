Киев: под Оперным театром противники Марша равенства ссорятся с полицией

У Оперного театра в Киеве собрались противники "Марша равенства", который начинается в субботу.

Как передает корреспондент "Украинской правды", в общем противников марша около сотни.

Эльдар Сарахман, УП

Время от времени у них возникают словесные перепалки с полицией, сотрудников которой здесь несколько сотен.

На углу улицы Владимирской и Богдана Хмельницкого несколько десятков человек держат транспаранты "Закон для семей, Украина для семей", "Не голосуй за лояльного к ЛГБТ", выкрикивают: "КГГА и ЛГБТ сообщество - одна команда", "Нет бесчестию нашей земле".

Одному мужчине, который вел себя провокационно, стало плохо, его забрала "скорая".

Люди стоят с религиозными плакатами и украинским флагами.

Как сообщалось, ранее в воскресенье в результате двух столкновений между правоохранителями и противниками Марша равенства задержаны 56 человек, пострадали 5 полицейских.