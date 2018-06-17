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Киев: под Оперным театром противники Марша равенства ссорятся с полицией

Воскресенье, 17 июня 2018, 09:09

У Оперного театра в Киеве собрались противники "Марша равенства", который начинается в субботу.

Как передает корреспондент "Украинской правды", в общем противников марша около сотни.

 
Эльдар Сарахман, УП

Время от времени у них возникают словесные перепалки с полицией, сотрудников которой здесь несколько сотен.

 

На углу улицы Владимирской и Богдана Хмельницкого несколько десятков человек держат транспаранты "Закон для семей, Украина для семей", "Не голосуй за лояльного к ЛГБТ", выкрикивают: "КГГА и ЛГБТ сообщество - одна команда", "Нет бесчестию нашей земле".

Одному мужчине, который вел себя провокационно, стало плохо, его забрала "скорая".

 

Люди стоят с религиозными плакатами и украинским флагами.

Как сообщалось, ранее в воскресенье в результате двух столкновений между правоохранителями и противниками Марша равенства задержаны 56 человек, пострадали 5 полицейских.

Эльдар Сарахман, УП
Темы: КиевЛГБТакции
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