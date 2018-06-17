Марш рівності: кілька тисяч учасників пройшли центром Києва
Кілька тисяч учасників Маршу рівності пройшли центром Києва в неділю.
Спочатку учасники вишикувалися в колону біля Будинку вчителя.
Як повідомляє кореспондент "Української правди", вони стояли від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Шевченка.
Активісти тримали плакати "Країна вільних: будь собою", "У своєму місті я ніколи нікого не боятимусь", різнокольорові прапори. Також був помічений плакат "Наварю геям їсти".
Учасники маршу, в основному молодого віку, одягнені в різнокольоровий одяг.
По периметру колони учасники тримали червоно-білу стрічку.
Перед початком маршу одна жінка вигукувала "Содом і Гомора", однак втекла, коли учасники покликали поліцію.
Близько 10:00 учасники Маршу рівності вирушили вулицею Володимирською. Кількість учасників збільшувалася.
Пізніше поліція вивела з колони кількох противників Маршу, які забігали всередину, намагаючись перешкодити його руху, а також трьох людей, які перед колоною кричали "Україна не Содом!".
Станом на 10:30 учасники маршу прийшли на площу Льва Толстого.
Колона розтягнулася від вулиці Терещенківської до площі Льва Толстого. Площа повністю заповнена людьми.
За даними УП від співрозмовників у поліції, у Марші рівності взяли участь 3-3,5 тисячі людей.