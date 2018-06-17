Марш равенства: несколько тысяч участников прошли центром Киева
Несколько тысяч участников Марша равенства прошли в воскресенье маршем по центру Киева.
Сначала они выстроились в колонну возле Дома учителя.
Как сообщает корреспондент "Украинской правды", они стояли от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Шевченко.
Активисты держали плакаты "Страна свободных: будь собой", "В своем городе я никогда никого не буду бояться", разноцветные флаги. Также был замечен плакат "Наварю геям кушать".
Участники марша, в основном молодого возраста, одеты в разноцветную одежду.
По периметру колонны участники держали красно-белую ленту.
Перед наалом марша одна женщина выкрикивала "Содом и Гоморра", однако убежала, когда участники позвали полицию.
Около 10:00 участники Марша равенства начали движение по улице Владимирской.
Позже полиция вывела из колонны нескольких противников Марша, которые забегали внутрь, пытаясь помешать его движению, а также трех человек, которые перед колонной кричали "Украина не Содом!".
По состоянию на 10:30 участники марша пришли на площадь Льва Толстого.
Колонна растянулась от улицы Терещенковской до площади Льва Толстого. Площадь полностью заполнена людьми.
По данным УП от собеседников в полиции, в Марше равенства приняли участие 3-3,5 тысячи человек.