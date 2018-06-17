Несколько тысяч участников Марша равенства прошли в воскресенье маршем по центру Киева.

Сначала они выстроились в колонну возле Дома учителя.

Эльдар Сарахман, УП

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", они стояли от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Шевченко.

Активисты держали плакаты "Страна свободных: будь собой", "В своем городе я никогда никого не буду бояться", разноцветные флаги. Также был замечен плакат "Наварю геям кушать".

Участники марша, в основном молодого возраста, одеты в разноцветную одежду.

По периметру колонны участники держали красно-белую ленту.

Перед наалом марша одна женщина выкрикивала "Содом и Гоморра", однако убежала, когда участники позвали полицию.

В марше принимает участие нардеп Сергей Лещенко

Около 10:00 участники Марша равенства начали движение по улице Владимирской.

Позже полиция вывела из колонны нескольких противников Марша, которые забегали внутрь, пытаясь помешать его движению, а также трех человек, которые перед колонной кричали "Украина не Содом!".

По состоянию на 10:30 участники марша пришли на площадь Льва Толстого.

Колонна растянулась от улицы Терещенковской до площади Льва Толстого. Площадь полностью заполнена людьми.

По данным УП от собеседников в полиции, в Марше равенства приняли участие 3-3,5 тысячи человек.