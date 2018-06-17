Більшість із затриманих зранку праворадикалів відпустили – поліція

Більшість із затриманих у неділю вранці 57 праворадикалів відпустили.

Про це повідомив голова київської поліції Андрій Крищенко на брифінгу, який транслював канал 112 Україна.

За його словами, на них складено адмінпротоколи. Також людям, які отримали травми при затриманні, надавалася медична допомога.

"Ще кілька осіб залишаються, дії яких будуть розглядатися в контексті статті 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу – ред.)", - сказав Крищенко.

Він повідомив, що 5 поліцейських отримали незначні опіки очей від сльозогінного газу під час сутичок з націоналістами в неділю рано вранці.

Крищенко пояснив також мотиви затримання праворадикалів.

"Паралельно з заявкою на проведення Маршу рівності була заявка на переведення молебню на Майдані бля пам'ятника Грушевському... Але, всупереч своїй заявці, частина цих людей, до 200 чоловік, перекрили вулицю Володимирську, з вимогою перешкоджання маршу. Це порушення законодавства… Тому поліція вжила заходів до розблокування, до припинення провокацій", - розповів глава київської поліції.

"З огляду на те, що проти поліції були заздалегідь приготовані і сльозогінний газ, і вибухові пакети, я вважаю ці дії обґрунтованими", - додав він.

У свою чергу глава Нацполіції Сергій Князєв відмовився коментувати "чутки" про те, що представники С14 перекрили дороги на Лук'янівці.

"Ми не коментуємо нісеністниці. Не без того, що друзі чи родичі затриманих спокійно прийшли до поліції спитати, що сталося з їхніми родичами", - сказав він.

Згодом у С14 повідомили, що "всіх 60 затриманих звільнено".

Як повідомлялося, раніше в неділю внаслідок двох сутичок між правоохоронцями й противниками Маршу рівності з організації С14 затримано 57 людей, постраждало 5 поліцейських.

В організації заявили, що поліція жорстко розігнала "мирний санкціонований мітинг націоналістів та представників релігійних громад проти ЛГБТ-параду". Тому вони заявили, що заблокували декілька вулиць на Лук'янівці в Києві.