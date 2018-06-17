Большинство из задержанных утром праворадикалов отпустили - полиция

Большинство из задержанных в воскресенье утром 57 праворадикалов отпущены.

Об этом сообщил председатель киевской полиции Андрей Крищенко на брифинге, который транслировал канал 112 Украина.

По его словам, на них составлены админпротоколы. Также людям, которые получили травмы при задержании, оказывалась медицинская помощь.

"Еще несколько человек остаются, действия которых будут рассматриваться в контексте статьи 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа - ред.)", - сказал Корищенко.

Он сообщил, что 5 полицейских получили незначительные ожоги глаз от слезоточивого газа во время столкновений с националистами в воскресенье рано утром.

Крищенко пояснил также мотивы задержания праворадикалов.

"Параллельно с заявкой на проведение Марша равенства была заявка на проведение молебна на Майдане возле памятника Грушевскому... Но, вопреки своей заявке, часть этих людей, до 200 человек, перекрыли улицу Владимирскую, с требованием препятствования маршу. Это нарушение законодательства... Поэтому полиция приняла меры к разблокированию, к прекращению провокаций", - рассказал глава киевской полиции.

"Учитывая то, что против полиции были заранее приготовлены и слезоточивый газ, и взрывпакеты, я считаю эти действия обоснованными", - добавил он.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев отказался комментировать "слухи" о том, что представители С14 перекрыли дороги на Лукьяновке.

"Мы не комментируем ерунду. Не без того, что друзья или родственники задержанных спокойно пришли в полицию спросить, что случилось с их родственниками", - сказал он.

Впоследствии в С14 сообщили, что "всех 60 задержанных освободили".

Как сообщалось, ранее в воскресенье в результате двух столкновений между правоохранителями и противниками Марша равенства задержаны 57 человек, пострадали 5 полицейских.

В организации заявили, что полиция жестко разогнала "мирный санкционированный митинг националистов и представителей религиозных общин против ЛГБТ-парада". Поэтому С14 заявила, что заблокировала несколько улиц на Лукьяновке.