С14 заблокувала дороги на Лук'янівці

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Неділя, 17 червня 2018, 10:55

Учасники праворадикальної організації С14 заблокували декілька доріг на Лук'янівці в Києві.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці організації.

Спочатку С14 повідомила, що під Шевченківським РУВС на вулиці Герцена 9 її представники заблокували дорогу з вимогою звільнити затриманих рано вранці націоналістів.

Згодом з'явилося повідомлення про блокування кількох доріг.

"Вимагаємо приїзду найвищого керівництва МВС, яке сьогодні віддало наказ розігнати силою мирний мітинг", - заявили в організації.

Як повідомлялося, раніше в неділю внаслідок двох сутичок між правоохоронцями й противниками Маршу рівності з організації С14 затримано 57 людей, постраждало 5 поліцейських.

В організації заявили, що поліція жорстко розігнала "мирний санкціонований мітинг націоналістів та представників релігійних громад проти ЛГБТ-параду".

Українська правда
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