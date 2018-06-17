С14 заблокувала дороги на Лук'янівці
Учасники праворадикальної організації С14 заблокували декілька доріг на Лук'янівці в Києві.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці організації.
Спочатку С14 повідомила, що під Шевченківським РУВС на вулиці Герцена 9 її представники заблокували дорогу з вимогою звільнити затриманих рано вранці націоналістів.
Згодом з'явилося повідомлення про блокування кількох доріг.
"Вимагаємо приїзду найвищого керівництва МВС, яке сьогодні віддало наказ розігнати силою мирний мітинг", - заявили в організації.
Як повідомлялося, раніше в неділю внаслідок двох сутичок між правоохоронцями й противниками Маршу рівності з організації С14 затримано 57 людей, постраждало 5 поліцейських.
В організації заявили, що поліція жорстко розігнала "мирний санкціонований мітинг націоналістів та представників релігійних громад проти ЛГБТ-параду".