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У Києві відкрили всі станції метро

Неділя, 17 червня 2018, 12:49
У Києві відкрили всі станції метро

Всі станції київського метро працюють у звичайному режимі.

Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену в неділю у Twitter.

"Всі станції відчинено на вхід та вихід для пасажирів. Метро працює у звичайному режимі", - зазначили в прес-службі.

Там нагадали, що в неділю роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину.

Як повідомлялося, з 6 ранку неділі у зв'язку з проведенням в центрі Києва "Маршу рівності" були закриті станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту".

Українська правда
Теми: Київметро
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