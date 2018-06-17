У Києві відкрили всі станції метро

Всі станції київського метро працюють у звичайному режимі.

Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену в неділю у Twitter.

Увага! Всі станції відчинено на вхід та вихід для пасажирів.

Метро працює у звичайному режимі.

Нагадуємо, що сьогодні роботу підземки продовжено на 1 годину. pic.twitter.com/twskbkQGdM — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 17, 2018

"Всі станції відчинено на вхід та вихід для пасажирів. Метро працює у звичайному режимі", - зазначили в прес-службі.

Там нагадали, що в неділю роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину.

Як повідомлялося, з 6 ранку неділі у зв'язку з проведенням в центрі Києва "Маршу рівності" були закриті станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту".