У Києві відкрили всі станції метро
Неділя, 17 червня 2018, 12:49
Всі станції київського метро працюють у звичайному режимі.
Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену в неділю у Twitter.
Увага! Всі станції відчинено на вхід та вихід для пасажирів.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 17, 2018
Метро працює у звичайному режимі.
Нагадуємо, що сьогодні роботу підземки продовжено на 1 годину. pic.twitter.com/twskbkQGdM
"Всі станції відчинено на вхід та вихід для пасажирів. Метро працює у звичайному режимі", - зазначили в прес-службі.
Там нагадали, що в неділю роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину.
Як повідомлялося, з 6 ранку неділі у зв'язку з проведенням в центрі Києва "Маршу рівності" були закриті станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту".
Українська правда