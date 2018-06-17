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В Киеве открыли все станции метро

Воскресенье, 17 июня 2018, 12:49
В Киеве открыли все станции метро

Все станции киевского метро работают в обычном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в воскресенье в Twitter.

"Все станции открыты на вход и выход для пассажиров. Метро работает в обычном режиме", - отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что в воскресенье работа метрополитена будет продлена на 1 час.

Как сообщалось, с 6 утра воскресенья в связи с проведением в центре Киева "Марша равенства" были закрыты станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

Украинская правда
Темы: Киевметро
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