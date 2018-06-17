В Киеве открыли все станции метро
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Воскресенье, 17 июня 2018, 12:49
Все станции киевского метро работают в обычном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в воскресенье в Twitter.
Увага! Всі станції відчинено на вхід та вихід для пасажирів.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 17, 2018
Метро працює у звичайному режимі.
Нагадуємо, що сьогодні роботу підземки продовжено на 1 годину. pic.twitter.com/twskbkQGdM
"Все станции открыты на вход и выход для пассажиров. Метро работает в обычном режиме", - отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что в воскресенье работа метрополитена будет продлена на 1 час.
Как сообщалось, с 6 утра воскресенья в связи с проведением в центре Киева "Марша равенства" были закрыты станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".
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