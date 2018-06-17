Під відділком поліції в Києві спалили прапор ЛГБТ

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Неділя, 17 червня 2018, 15:13
"Карпатська січ"

Представники націоналістичної організації "Карпатська січ" у неділю спалили під Шевченківським райвідділком поліції прапор ЛГБТ.

Про це повідомила організація в Facebook.

"В кращих традиціях інквізиції спалювати, звісно, самих єретиків, але ми почали поки що з їх прапору", - заявили націоналісти.

 
Фото з Facebook "Карпатської січі"

За їхніми словами, спалення прапора саме біля відділку поліції є символічним.

"Скільки б псів системи на нас не випустили - ми вистоїмо. Зовсім скоро таким полум'ям буде горіти не лише ЛГБТ-прапор", - заявили в організації.

Як повідомляється на сторінці "Карпатської січі", троє її представників були затримані в неділю зранку серед 57 осіб, які вступили в сутичку з правоохоронцями.

Пізніше представники організації були присутні біля Шевченківського райвідділку поліції, вимагаючи відпустити затриманих націоналістів.  

Українська правда
Теми: поліція націоналісти ЛГБТ
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